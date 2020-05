Previous Next Patrulla Fronteriza encuentra casi medio millón de dólares en drogas Agentes de la Patrulla Fronteriza impidieron tres intentos de contrabando de drogas el martes.

HARLINGEN — Agentes de la Patrulla Fronteriza impidieron tres intentos de contrabando de drogas el martes, según un comunicado de prensa de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU. Los agentes de Harlingen incautaron casi 600 libras de marihuana en un lapso de 10 horas cerca de la comunida de San Pedro, por la Carretera Militar. Los agentes localizaron un paquete abandonado de marihuana que pesaba más de 50 libras y tiene un precio de 40 mil dólares. Se hizo una búsqueda de más paquetes en el área, pero no se encontraron. Según el comunicado de prensa, el personal de la Guardia Nacional también ayudó a la Patrulla Fronteriza de los EEUU en el área de responsabilidad de la estación de Fort Brown en Brownsville. Los agentes observaron e informaron que varios traficantes de drogas se acercaban a la infraestructura fronteriza cercana. Momentos después, los agentes, junto con un agente canino K-9, respondieron al área y localizaron a tres contrabandistas y 72 libras de marihuana. Los medicamentos están valorados en más de 57 mil dólares.

