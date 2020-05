Previous Next Patrulla Fronteriza arresta a delincuente sexual Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande arrestaron a un extranjero ilegal con una condena previa por indecencia con un niño.

Posted:

EDINBURG, Texas — Un inmigrante indocumentado acusado de ser un delincuente sexual fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en un punto de revisión de McAllen el miércoles. Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Rio Grande asignados a la estación de McAllen estaban trabajando cerca de Havana, Texas, cuando arrestaron a un ciudadano mexicano después de que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos. De acuerdo al reporte, al revisar los registros se dieron cuenta que el hombre, identificado como Adrián Alemán López, es un delincuente sexual registrado con un arresto previo y una condena en Mesquite, Texas, por indecencia con un niño por exposición. Alemán fue remitido para ser juzgado en una corte federal. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, May 8, 2020 12:44 pm.