Oliveira recibe libertad condicional por cargo de DWI

Previous Next René Oliveira AUDIENCIA. El ex representante estatal René Oliveira ingresa al juzgado del Condado No. 1 el viernes por la mañana para presentar una declaración formal por su cargo de DWI 2018 en el Palacio de Justicia del Condado de Cameron. Buy this photo

Posted:

El ex representante estatal René Oliveira, demócrata de Brownsville, no contenderá el cargo de conducir bajo la influencia, (DWI por sus siglas en inglés) en el 2018, en la corte del condado el viernes por la mañana. Oliveira compareció ante el juez número 1 del tribunal de justicia del condado Arturo A. McDonald, Jr. junto con el abogado Ed Stapleton, donde se le informó de sus derechos antes de solicitar su declaración formal. El caso estaba programado para ir a juicio el lunes. Stapleton le dijo a McDonald que su cliente estipuló los hechos del caso. Tomó nota de que no se debe incluir evidencia del uso de drogas en los registros. “Esos eran rumores”, acotó. McDonald le entregó a Oliveira una sentencia probatoria o libertad supervisada de 12 meses. Se le pedirá que tome una clase de DWI de 12 horas y busque tratamiento por abuso de alcohol y sustancias. Además, pagará una multa de $ 550. Después de la audiencia, Oliveira y Stapleton salieron del juzgado para presentarse en la oficina de libertad condicional. El fiscal de distrito asistente del condado de Cameron, Rehaman Merchant, leyó la denuncia penal presentada contra Oliveira el 11 de junio de 2018 en la que el hombre fue acusado de tener un nivel de alcohol en la sangre superior al 0,15 por ciento, casi el doble del límite legal. Los informes de junio del año pasado indicaron que Oliveira y Stapleton estaban desafiando la legalidad del arresto del hombre y el uso de una orden para recolectar una muestra de sangre, lo cual es una práctica estándar en el Condado de Cameron. Una moción indicó que el Departamento de Policía de Brownsville no tenía derecho a arrestar a Oliveira en su casa después de un accidente automovilístico en abril de 2018, ya que no hubo un crimen observable en la escena y cumplió con todas las leyes que rigen los accidentes. Otro argumentó que la orden de captura de la muestra de sangre de Oliveira permitía la recolección de sangre, pero no su análisis. Según los archivos de The Brownsville Herald, un informe policial indicó que Oliveira dejó Cobbleheads después de cenar y tomar unas copas alrededor de las 10:30 p.m. el 28 de abril. Chocó contra un vehículo en un semáforo en la cuadra 800 del bulevar Boca Chica. El informe indicó que la mujer que conducía el automóvil le dijo a las autoridades que Oliveira verificó si estaba bien, le dijo que él se encargaría de todo y que se comunicaría con su seguro. Le dio una tarjeta de negocios con solo su nombre y dirección comercial. Los oficiales escribieron que el vehículo de Oliveira sufrió daños, incluidos dos neumáticos planos del lado derecho y daños significativos en la rueda delantera derecha. En su casa, Olivera le dijo a la policía que no creía haber golpeado nada, y luego declaró que debió haber golpeado algo en el camino a casa. Los oficiales notaron que Oliveira tenía ojos rojos, inyectados en sangre, ojos vidriosos y pupilas dilatadas. Oliveira se dirigió a la corte después de su declaración de culpabilidad el viernes, agradeciendo a la corte y a la oficina del fiscal de distrito por su trabajo en el caso. Se disculpó con su familia, amigos, socios, asociados y otros por su “error de juicio”. El fiscal de distrito Luis V. Sáenz declaró que “el caso de DWI del estado contra el ex representante estatal Rene Oliveira fue tratado como cualquier otro caso que llega a la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron. Nos preparamos para el juicio, y el acusado ejerció su derecho a declararse culpable esta mañana”. esheridan@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

More about Oliveira

More about Dwi

More about Texas

Posted in Policiaca on Saturday, January 11, 2020 10:02 am. | Tags: Oliveira, Dwi, Texas, Brownsville, Democrata