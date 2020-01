Previous Next Oficial de policía involucrado en disparo contra hombre Tras acudir al llamado de una alarma activada, un oficial del Departamento de Policía de Harlingen disparó contra un hombre de 27 años de edad, quien se encontraba en el lugar con un arma tipo garrote.

HARLINGEN — Tras acudir al llamado de una alarma activada, un oficial del Departamento de Policía de Harlingen disparó contra un hombre de 27 años de edad, quien se encontraba en el lugar con un arma tipo garrote. En un informe policíaco, aproximadamente a la 1:25 de la madrugada de este jueves, oficiales de policía uniformados de Harlingen respondieron a la activación de una alarma en un edificio ubicado en la cuadra 2100 de Hale Avenue. De acuerdo al reporte, el oficial inicial cuando llegó a la escena hizo contacto con el sujeto, el cual exhibía un arma. "Se produjo un altercado y el oficial descargó su arma de fuego contra el sujeto, quien había entrado al edificio sin autorización", dice el reporte. El hombre fue transportado a un hospital local para recibir atención médica. El oficial no resultó herido durante el altercado.

