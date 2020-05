Mujer sospechosa acusada de la muerte de una niña de 9 años

Previous Next Breve Policiaca

Posted:

SAN BENITO — Una mujer de McAllen está detenida bajo fianza de 1 millón de dólares, acusada de homicidio por intoxicación cuatro días después de que un accidente automovilístico que matara a una niña de 9 años, informaron el viernes las autoridades. El juez de paz David Garza acusó a Maranda Lizette Longoria de homicidio por intoxicación, un delito grave de segundo grado; dos cargos de agresión por intoxicación, delitos graves de tercer grado; accidente que implica la muerte, un delito grave de segundo grado; dos cargos de accidentes que involucran lesiones corporales graves, delitos graves de tercer grado; y un accidente con lesiones, un delito grave en la cárcel estatal. Al momento la policía no ha dado a conocer el nombre de la niña fallecida. Los investigadores dijeron que creen que la niña, que murió en el lugar, fue expulsada de una Ford Expedition después de que volcó cerca de la Interestatal 69 a la 1:17 a.m. La SUV “se volcó varias veces antes de detenerse en un patio cerca del frontage road”, indica un comunicado de prensa. Cuatro víctimas fueron llevadas a hospitales locales. fdelvalle@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Saturday, May 23, 2020 3:56 pm.