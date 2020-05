Mujer enfrenta cargos por esconder inmigrantes en camión de basura

Previous Next Bentsen Tower El palacio de justicia federal en Bentsen Tower, ubicado en Bicentennial Boulevard en McAllen, se ve en esta foto de archivo de agosto de 2018. (Joel Martínez | jmartinez@themonitor.com) Buy this photo

McALLEN — Una mujer de la ciudad de Río Grande, acusada de albergar a unas 30 personas como parte de una operación de contrabando humano, recibió una fianza, según muestran los registros. Un juez de magistrado federal otorgó a Marineli Hinojosa una fianza de $30,000 el martes relacionada con sus cargos federales de asilamiento después de que 30 personas indocumentadas fueron arrestadas en Freer, Texas, el 16 de abril, según muestran los registros. Hinojosa, de 44 años, hizo su aparición inicial ante un magistrado federal el viernes pasado para escuchar los cargos en su contra relacionados con su arresto del 23 de abril relacionado con el descubrimiento de personas no autorizadas. Según la denuncia presentada en su contra, Hinojosa es una de las personas potencialmente múltiples supuestamente involucradas en el tráfico de inmigrantes a cambio de dinero en efectivo. El 16 de abril, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a 30 personas indocumentadas en Freer mientras los transportaban en la parte trasera de un camión de basura. Originalmente fueron cargados en el camión en la ciudad de Rio Grande, según la denuncia penal. Una mujer de Ecuador declaró que acordó pagar $ 14,000 para ser introducidos de contrabando en el país. Dijo que fue transportada a varias casas escondidas y que podía recordar dónde se encontraba una de ellas a través de Google Maps. Identificó a Hinojosa como la esposa de otro hombre, cuyo nombre fue redactado en la denuncia. Hinojosa enfrenta entre cinco y 10 años de prisión si es declarado culpable.

