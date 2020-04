Mujer de Weslaco acusada de asesinato con un arma

Previous Next 011920.EMMA GRACIA ARRAIGNMENT. dl 002 Emma Gracia es procesada por el juez Jerry Muñoz en el centro de detención del condado de Hidalgo el domingo 19 de enero de 2020. Buy this photo

Una mujer de Weslaco de 41 años de edad, quien según el Sheriff del Condado de Hidalgo, J.E. "Eddie" Guerra, tenía antecedentes de tiroteos contra personas en su residencia, fue procesada en una acusación de asesinato el miércoles por la tarde. El 12 de marzo, un gran jurado del condado de Hidalgo acusó a Emma Linda Gracia por el tiroteo del 18 de enero de Eduardo Mendoza, de 24 años, en su casa en 1318 E. 25th St. en la zona rural de Weslaco. Los agentes arrestaron a Gracia después de que llamó al 9-1-1 para informar que le disparó a un hombre durante un robo, de acuerdo con la declara- ción de causa probable. Las autoridades llegaron a la residencia aproximadamente a las 7:34 a.m., donde Gracia les dijo que le disparó a Mendoza con un rifle calibre .22 después de que llegó a la casa con Gerardo González, de 50 años, y comenzó a discutir con su novio, Michael Luna, según una declaración de causa probable. "Los investigadores del sheriff se reunieron con Michael Luna, quien dijo que estaba en casa con su esposa Emma Gracia. Dos hombres que conoce como Eduardo y Gerardo llegaron a su casa", indica el documento de la acusación. "El ha tenido problemas con Eduardo porque sospecha que le ha robado. Le dijo que se fuera y surgió una discusión". Fue entonces cuando Gracia salió y le disparó a Mendoza en el estómago, según las autoridades. Luego, según la declaración jurada, Mendoza y González se fueron en un vehículo. Los oficiales supieron más tarde que Mendoza murió en el Knapp Medical Center por una herida de bala. Sin embargo, una declaración de un testigo y un video de vigilancia proporcionaron a los investigadores más información sobre el tiroteo mortal. Un testigo que vio el argumento dijo a los investigadores que Mendoza no tenía nada en sus manos, de acuerdo con el documento de acusación, y Guerra dijo durante una conferencia de prensa que no había signos de robo y que Mendoza tenía las manos en el aire cuando le dispararon. Gracia, que originalmente recibió una fianza un millón de dólares, busca reducir su actual fianza a 250 mil dólares, según indican los registros judiciales.

Posted in Policiaca on Thursday, April 23, 2020 10:35 am.