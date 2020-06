Previous Next Mujer de Edinburg se declara inocente de asesinar a su esposo Karla Marlen Deleón, de Edinburg, se declaró inocente de asesinar a su esposo.

Una mujer de 47 años acusada de disparar y matar a su esposo en diciembre renunció a su lectura de cargos el lunes y se declaró inocente. Karla Marlen Deleón fue programada para la lectura de cargos el martes. Un gran jurado del condado de Hidalgo acusó a la mujer el 12 de mayo. Los fiscales argumentan que ella disparó y mató a su esposo, Héctor Deleón, el 8 de diciembre de 2019. En una declaración de causa probable, una oficial del Departamento de Policía de Edinburg dice que Deleón confesó cuando las autoridades llegaron a la casa de la pareja en 713 E. Russell Road. El 8 de diciembre, justo después de las 6:30 p.m., la oficial llegó a la residencia de Deleón en el 700 de East Russell Street y se contactó con alguien más tarde identificado como el hijo de la pareja, Ektor De León. Dentro de la habitación que la mujer compartía con su esposo, la oficial señaló en su informe que Héctor Rasiel Deleón, de 48 años; estaba acostado boca arriba cerca de un charco de sangre. La oficial notó una herida de bala sobre el ojo derecho de Héctor, y un revólver negro cerca de su cuerpo, dice el documento.

