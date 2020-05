Mueren ocho tras ataque en frutería de Ciudad Victoria

Previous Next Breve policiaca

CIUDAD VICTORIA, México (Notimex) — La víspera se registró un ataque armado a una frutería en la localidad conocida como Ejido Loma Alta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que dejó un saldo de ocho muertos. Luego de agresión, que ocurrió alrededor de las 18:20 horas de ayer, arribaron elementos de corporaciones de emergencia y de seguridad, quienes localizaron los cuerpos de las personas al interior del establecimiento. De acuerdo con los reportes de medios de comunicación locales, los atacantes huyeron del lugar en diferentes vehículos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que fue abierta una carpeta de investigación con relación a los hechos. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

