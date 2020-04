Previous Next Mueren dos en accidente en Texas; hombre salta de puente elevado para evitar camión Dos mujeres mueren en accidente en Texas, un hombre salta de puente elevado para evitar camión.

Posted:

HOUSTON ­— Dos mujeres murieron después de que un camión con remolque se estrelló contra varios vehículos que se habían detenido en una autopista de Houston la madrugada del viernes debido a colisiones anteriores, informaron autoridades. Dos niños pequeños resultaron heridos, al igual que un hombre que saltó de un puente elevado de la autopista para evitar al camión que se aproximaba, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. Los múltiples accidentes ocurrieron alrededor de la 1:30 a.m.del viernes en la Autopista Norte de Houston. Según la oficina del Sheriff, un SUV que transportaba a un hombre, una mujer y sus hijos, de 1 y 3 años, se detuvo después de que al vehículo se le ponchó una llanta. Luego, otro automóvil chocó contra el SUV detenido, y una mujer de cada vehículo estaba parada afuera en la autopista, dijo la oficina del alguacil. Una camioneta se desvió para evitar los vehículos y se estrelló contra una pared, y un hombre de un cuarto vehículo se detuvo para ayudar. Luego, un tractor-remolque de Amazon se estrelló contra todos los vehículos y también golpeó a las dos mujeres, matándolas, dijo la oficina del alguacil. El hombre del cuarto vehículo saltó unos 10 a 15 pies (3 a 4.6 metros) del paso elevado para evitar el camión. La oficina del Sheriff dijo que se esperaba que sobreviviera. La oficina del alguacil dijo que las carreteras estaban resbaladizas en el momento de los accidentes debido a la lluvia ligera. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, April 10, 2020 11:48 am.