Muere niña de 9 años tras volcarse vehículo

La Policía de San Benito investiga un accidente de un solo vehículo en donde murió una menor de 9 años. Los investigadores creen que la niña salió expulsada de una camioneta Ford Expedition luego de que ésta se volcara cerca de la autopista interestatal 69 el domingo. La menor fue declarada muerta en el lugar del accidente en la cuadra 1700 de West Expressway 77 alrededor de la 1:17 de la madrugada el lunes, informó la portavoz de la ciudad Martha McClain en un comunicado de prensa el martes. La policía se reservó el nombre de la menor. El vehículo "volcó varias veces antes de detenerse en un patio cerca de la carretera principal", señala el comunicado de prensa. Otras cuatro victimas fueron llevadas a hospitales locales. Los detectives en el caso "están investigando la información que rodea el choque y cómo ocurrió", dice el comunicado. No había más información disponible el martes.

Posted in Policiaca on Wednesday, May 20, 2020 11:13 am.