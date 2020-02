Previous Next Muere mujer, tres menores hospitalizados tras accidente La fotografïa muestra el auto donde una mujer de la ciudad de San Benito murió, y tres menores fueron hospitalizados tras sufrir un accidente el jueves por la mañana. Buy this photo

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando un accidente automovilístico esta mañana, el cual dejó a una mujer muerta y tres niños hospitalizados, según un comunicado de prensa. Una primera investigación muestra que un auto Mercury Mountaineer 2002, conducido por Sandra Patricia Díaz, de 30 años de edad, de la ciudad de San Benito, viajaba hacia el sur de F.M. 1420, al norte del Condado Willacy, cuando la conductora perdi el control del vehículo. Fue entonces cuando el vehículo se fue por el aire, golpeando un poste de luz. Díaz presentó heridas graves y murió en el lugar del accidente. Los tres menores que viajaban con Díaz fueron trasladados al ValleyBaptistHospital. Uno de los menores permanence en condición crítica. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Thursday, February 20, 2020 11:59 am.