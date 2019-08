Previous Next Muere hombre tras ser atropellado en Brownsville Investigadores del Departamento de Policía de Brownsville trabajan en la escena de un accidente fatal que involucra un vehículo y un peatón el miércoles por la mañana en North Minnesota Avenue.

BROWNSVILLE — La policía de Brownsville se encuentra investigando un accidente relacionado con un auto y un peatón que dejó a una persona muerta esta mañana. El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre la avenida Minnesota. De acuerdo a vecinos, el conductor de una camioneta Dodge Durango 2004 atropelló a un hombre quien cruzaba la avenida. El hombre murió en el lugar. Testigos dijeron que el conductor fue detenido por la policía de Brownsville. Hasta el momento no hay información sobre el conductor o su condición. El Nuevo Heraldo ha solicitado información al Departamento de Policía de Brownsville y está a la espera de respuesta. El tráfico que se dirige de la avenida Minnesota al bulevar Rubén M. Torres fue bloqueado por alrededor de cuatro horas. Se está trabajando en obtener más información. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

