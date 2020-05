McALLEN: Hombre admite intento de exportar cigarrillos de contrabando

Posted:

McALLEN - Un hombre de Mission de 80 años se declaró culpable por intentar exportar cigarrillos de contrabando, anunció el fiscal federal Ryan K. Patrick. José Francisco Guerra era dueño y operaba Victor M. Guerra Inc., una empresa de transportes en Hidalgo. El 15 de enero, la policía detuvo un trailer que llevaba aproximadamente 17 millones de cigarrillos con destino a México. El documento de envío había sido falsificado en cuanto al contenido del vehículo, y los cigarrillos carecían del sello de impuestos aplicable como lo exige la ley de Texas. La investigación reveló que los cigarrillos se originaron en una bodega ubicada en 2900 North Depot Road en Hidalgo. Guerra controlaba y operaba esa bodega y facilitaba el almacenamiento y la venta de los cigarrillos. También se descubrió que Guerra tenía el control de otra bodega en McAllen. Ambas bodegas contenían un total combinado de 422,917,800 cigarrillos de contrabando destinados a ser exportados a México. Guerra admitió su participación en el intento de contrabando, y agregó que sabía que exportar cigarrillos de contrabando a México era ilegal y tenía la intención de exportar más cigarrillos. Con su declaración de culpabilidad, Guerra también acordó perder su licencia de agente de aduanas, pagar una multa y perder su interés en los cigarrillos y artículos decomisados de su bodega. El valor total de los cigarrillos y del equipo incautados por las autoridades se estima en aproximadamente 88 millones de dólares. Además de aceptar la declaración de culpabilidad de Guerra, la juez federal, Micaela Álvarez, presentó una orden de decomiso contra equipos y cigarrillos incautados del camión y las bodegas de Guerra. Ella fijará la sentencia en una fecha posterior. En ese momento, Guerra podría enfrentar hasta 10 años en una prisión federal y una posible multa de 250 mil dólares. Se le permitió permanecer bajo fianza en espera de esa audiencia.

Posted in Policiaca on Tuesday, May 26, 2020 5:38 pm.