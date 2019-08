Previous Next Médico de Edinburg acusado nuevamente por cargos de fraude al Medicaid Un gran jurado del Condado de Hidalgo acusó a Osama Bachir Nahas, de 64 años, de defraudar a Texas Medicaid.

Un médico de Edinburg fue arrestado y puesto en libertad el viernes por un total de fianzas de 400 mil dólares, por cuatro cargos de fraude al Medicaid. Un gran jurado del Condado de Hidalgo acusó el jueves a Osama Bachir Nahas, de 64 años, de defraudar a Texas Medicaid desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de enero de 2012. Nahas, un alto agente administrativo en Crosspoint Medical Clinic, fue acusado previamente en mayo de 2017 con dos cargos de fraude al Medicaid donde se señala que él y Gerardo "Jerry" Jackson defraudaron a Texas Medicaid del 1 de enero de 2009 al 27 de febrero de 2012, para reclamos por un total de 200 mil dólares o más para el tratamiento de fisioterapia prestado por alguien que no era un fisioterapeuta con licencia y sin la supervisión de un médico. Esos cargos fueron desestimados contra ambos hombres el 10 de mayo de 2018, y una búsqueda en los registros judiciales no arrojó una nueva acusación para Jackson. La nueva acusación de cuatro cargos contra Nahas alega que estafó a Medicaid de Texas durante un período de poco más de un año entre 2011 y 2012. Se le acusa de hacer un reclamo de pago por un servicio prestado por una persona que no tenía licencia cuando se requiere una licencia para el servicio, mientras esa persona no estaba supervisada por un médico o fisioterapeuta con licencia. "El acusado presentó reclamos de pago por fisioterapia representados como servicios prestados por un médico o personas que estaban siendo supervisadas por un médico o un fisioterapeuta con licencia", señala la acusación. "Cuando, en realidad, dichos servicios de fisioterapia fueron prestados por personas que no tenían licencia para realizar fisioterapia y que no estaban supervisados directamente por un médico o fisioterapeuta con licencia". También está acusado de presentar reclamos de pago por servicios sustancialmente inadecuados o inapropiados en comparación con los estándares generalmente reconocidos, porque una persona que prestó la fisioterapia no había recibido capacitación o estudio formal y no estaba supervisada. "El acusado presentó reclamos de pago por el tratamiento que consiste en servicios de fisioterapia prestados por personas empleadas por el acusado en pacientes del acusado sin obtener primero el consentimiento informado para el tratamiento de los pacientes", indica la acusación. Nahas también está acusado de presentar reclamos que contenían declaraciones falsas o tergiversaciones, a saber, un lugar falso de ubicación del servicio, según la acusación. La Oficina del Fiscal General de Texas está procesando el caso.

Posted in Policiaca on Tuesday, August 27, 2019 11:56 am.