Previous Next Ladrones aprovechan cubrebocas para robar en una tienda de Brownsville Estas dos mujeres están siendo buscadas por la policía de Brownsville en relación al robo en una tienda local el pasado 3 de mayo.

Posted:

BROWNSVILLE — Dos mujeres aprovecharon el uso de cubrebocas para entrar a robar en una tienda de Brownsville el pasado 3 de mayo. Ahora están siendo buscadas por la policía. El Departamento de Policía de Brownsville informó en un comunicado que está buscando identificar y localizara a dos personas sospechosas en un caso de robo ocurrido en el negocio ubicado en el número 800 del bulevar Rubén M. Torres Sr. Se reportó que ambas personas fueron vistas por última vez saliendo del local y conduciendo un vehículo color negro. De acuerdo al FBI, los delincuentes están aprovechando las exigencias de cubrirse el rostro por la pandemia de COVID-19 para cometer sus delitos. Señalando una preocupante nueva realidad para las agencias de la ley y el orden: las máscaras que han distinguido a los delincuentes desde siempre les permiten ahora camuflarse entre ciudadanos comunes que las usan para evitar el mortífero virus. “Los delincuentes son astutos y esta es una oportunidad perfecta para que se disfracen y se mezclen con los demás”, dijo Richard Bell, jefe de policía en la pequeña comunidad de Frackville, Pensilvania, donde se han reportado al menos siete robos a mano armada en los que el ladrón llevaba una máscara. Es imposible estimar cuántos delincuentes están aprovechándose de la pandemia, pero los agentes de la ley no tienen dudas de que los números están subiendo. En Estados Unidos y en otras partes del mundo están surgiendo reportes de delitos facilitados por el hecho de que tantas personas están usando mascarillas. Cualquier persona con información que lleve a la identidad ó localización de estas personas, se le pide comunicarse a la línea de Testigos Contra el Crimen al (956) 546-TIPS (8477). La información que se proporcione podría obtener recompensa en efectivo. Toda la información permanecerá en el anonimato. (Con información de AP) © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Wednesday, May 20, 2020 2:32 pm.