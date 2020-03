Previous Next Joven de 18 años llamaba por teléfono antes de fatal accidente Joven de 18 años llamaba por teléfono antes de fatal accidente en Escobares.

Posted:

Una mujer de 68 años de edad fue asesinada en el condado Starr el sábado, después de que un hombre de 18 años que viajaba por la autopista US 83 se saliera de la carretera y golpeara a un Nissan Sentra blanco, así como a los peatones, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. DPS registró a Adalberto Barrón en la cárcel del Condado de Starr el sábado acusado de homicidio involuntario y dos cargos de asalto agravado con un arma mortal. Las autoridades creen que estaba hablando por teléfono en el momento del fatal accidente. En un comunicado de prensa, DPS dice que el accidente ocurrió alrededor de la 1:25 p.m. el sábado en la milla 812, justo al este de Escobares. “La investigación preliminar reveló que una camioneta Chevrolet marrón viajaba por la autopista US 83 cuando salió de la carretera golpeando un Nissan Sentra blanco que estaba saliendo de un camino de entrada”, dijo el comunicado. “Además, después del primer impacto, el Chevrolet continuó avanzando hasta chocar contra una cerca y atropellar a dos peatones que estaban parados afuera de una SUV Buick plateada”. Uno de esos peatones, Oneida Guerra, de Roma, murió en el hospital, según el comunicado. Hasta el domingo por la tarde, los registros de la cárcel del condado de Starr mostraban que aún no ha establecido una fianza. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, March 10, 2020 10:08 am.