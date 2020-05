Jefe de Policía de Pharr en suspendido por tres días sin sueldo

Previous Next 010719.PHARR POLICE CHIEF. dl 002 El jefe de policía de Pharr, José A. Luengo, es presentado en la reunión de comisionados de la ciudad el lunes 7 de enero de 2018 en Pharr. Buy this photo

PHARR — La ciudad de Pharr ha confirmado que el jefe de policía José A. Luengo ha sido suspendido sin paga durante tres días. La asistente del gerente municipal, Anali Alanis, confirmó la suspensión durante una entrevista telefónica el lunes por la tarde. Alanis dijo que no podía compartir más detalles sobre la suspensión de Luengo, cuya causa aún no está clara. Luengo, quien fue nombrado jefe de policía interino en octubre de 2017, se desempeñó como jefe de policía desde enero de 2019. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

