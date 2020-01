Jefe de policía de Edinburg suspendido por 5 días

EDINBURG — El jefe de policía de la ciudad fue suspendido el viernes.

No está claro por qué el administrador de la ciudad de Edinburg, Richard Hinojosa, suspendió al jefe Cesar Torres por cinco días. Hinojosa no respondió a la llamada en busca de comentarios el viernes por la noche.

Torres confirmó la noticia a través de una llamada telefónica el viernes por la noche, pero no reveló la naturaleza de la suspensión.

“No estoy de acuerdo con eso al 100%”, expresó.

El ex policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas ha liderado el departamento de policía durante más de un año.

El ex administrador de la ciudad de Edinburg, Juan Guerra, contrató a Torres en diciembre de 2018, poco después de que Guerra degradara al predecesor de Torres, David White, a teniente. Guerra basó su decisión en clasificaciones no científicas de varios sitios Web, incluido Wallet Hub.

Unos meses después de la degradación, White anunció lo que eventualmente se convertiría en una candidatura exitosa para el cargo. Tomó asiento en el estrado del Ayuntamiento de Edinburg en noviembre de 2019 después de derrotar al ex concejal David Torres.

Sin embargo, los resultados de las elecciones de noviembre y la segunda vuelta de diciembre cambiaron la composición del consejo y trasladaron su poder a la facción minoritaria. Poco después de que White ganó, el consejo despidió a Guerra, pero no sin antes darle un paquete de indemnización de $ 250,000.

"No tengo nada que decir sobre el administrador de la ciudad", dijo Torres, refiriéndose a Hinojosa. "Él tiene un trabajo que hacer y yo tengo un trabajo que hacer". Soy un hombre de Dios y no me gusta hablar de personas, punto".

nlopez@themonitor.com