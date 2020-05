Investigan paradero de $1.3 M perdidos

Actualmente, las autoridades estatales y federales están investigando un cuantioso pago de construcción realizado por la Junta de Servicios Públicos de Brownsville (BPUB) a la parte equivocada.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron confirmó el miércoles que estaba investigando el incidente.

Los informes han girado en torno a la supuesta falta de $ 1.3 millones desde marzo, cuando un blog local informó que la junta tenía la intención de hacer el pago a la cuenta de Noble Texas Builders, pero lo envió al destinatario equivocado después de que una persona que afirmaba representar a Noble supuestamente llamó e informó a BPUB La compañía había cambiado de banco.

Las autoridades confirmaron que se envió un pago a la parte equivocada, pero se negaron a proporcionar detalles.

Noble colaboró con ERO Architects para construir el nuevo edificio anexo de BPUB, parte de un proyecto de $16.9 millones al lado de la oficina administrativa de la junta, que comenzó en septiembre.

René Capistran, presidente y CEO de Noble, dijo el jueves que no estaba seguro de si BPUB recibió la supuesta llamada telefónica pero confirmó que la compañía presentó el pago del proyecto en curso, contactando a la junta cuando notaron que no había sido aplicado. “Cuando contactamos a PUB, nos informaron que el dinero había sido depositado en la cuenta. No sé los hechos de dónde fue, pero no era nuestra cuenta", dijo.

Según Capistran, Noble está cooperando con la policía local, estatal y federal en la investigación. Verificó que la junta emitió a Noble un segundo cheque alrededor de una semana después, por la misma cantidad, que estimó en $1.2 millones.

Un tema para votar en la agenda de una reunión de la junta del 13 de abril buscaba otorgarle al Gerente General y CEO de BPUB, John Bruciak, permiso para solicitar a la Oficina del Fiscal General de Texas que suspenda la aplicabilidad de los requisitos de la Ley de Información Pública debido a la declaración de desastre a nivel estatal. BPUB confirmó el mes pasado que todavía estaba aceptando y que trabajaría para completar tales solicitudes. El coordinador de la Comunidad y Relaciones Públicas de Theboard, Cleiri Quezada, dijo que la medida tenía la intención de darle a BPUB la capacidad de dejar de llenar solicitudes de registros si es necesario debido al refugio en el lugar y otros requisitos que obligan al personal a trabajar de forma remota. El jueves, Quezada dijo que la junta estaba trabajando para preparar una declaración sobre el dinero perdido. Hasta la noche del jueves la declaración no había sido recibida. El Brownsville Herald solicitó registros de BPUB con respecto al pago inicial, una auditoría interna y un segundo pago que supuestamente fue aprobado después de que Noble contactó a la junta sobre el dinero perdido. El jueves, el abogado especial de BPUB envió una copia de una carta dirigida a Ken Paxton que determinó que un borrador de auditoría con respecto a una investigación especial sobre una transferencia de fondos de ACH y una confirmación de recibo del formulario de referencia de Reclamación de Delitos por Internet del FBI no debe divulgarse al público en este momento.

"Este informe del auditor, desde la fecha de la solicitud hasta el presente, no se ha finalizado y, por lo tanto, es un" documento de trabajo de auditoría "que fue preparado por el Gerente de Auditoría de BPUB para el Comité de Auditoría de BPUB y no debe publicarse", el documento fijado. "BPUB entiende que este argumento es temporal y que una vez que se finalice la auditoría, el informe estaría sujeto a ser publicado si no se incluye en otra excepción".

La solicitud de registros reveló que la transferencia de fondos de ACH que sirve de base para el informe del Gerente de Auditoría fue remitida al FBI para una investigación criminal. “El FBI recibió el informe y, según la comunicación con el agente del FBI Nicholas Myers, el asunto está siendo investigado. La posición de BPUB es que cualquier divulgación de informe o información solicitada en este momento interferiría con la detección e investigación de este asunto".

Los elementos de la agenda publicados en el sitio web de BPUB en las últimas semanas sugirieron que se estaba investigando un asunto.

El 30 de abril, un tema que se debatió en una reunión cerrada fue consultar con el asesor legal de la junta para obtener asesoramiento, “entre otros temas posibles, sobre la autoridad y las obligaciones de la junta bajo la Carta de la Ciudad de Brownsville y la divulgación de información confidencial durante una investigación activa. "

El 6 de mayo, los miembros de la junta y el alcalde Trey Méndez se reunieron en una junta especial cerrada al público en la que los funcionarios nuevamente discutieron temas con el asesor legal "sobre la divulgación de cierta información confidencial durante una investigación criminal y civil activa", de acuerdo con la agenda y una grabación de la reunión publicada por BPUB. Una declaración del 5 de mayo dada por el Comisionado de la Ciudad, Distrito 1 Nurith Galonsky en una reunión de la Comisión de la Ciudad del 5 de mayo indicó que los funcionarios aún están reuniendo los detalles. "Han pasado menos de dos meses desde que ocurrió el incidente en cuestión y la Junta de BPUB ha decidido esperar hasta que concluya la investigación del FBI", escribió.

"Si se trata de un caso de phishing, entonces BPUB tiene un seguro de seguridad cibernética que puede cubrir la mayoría si se producen todos los daños y perjuicios que la empresa haya incurrido. Alternativamente, si el incidente es el resultado de un "trabajo interno", entonces confío en que el FBI identificará a todos los involucrados en el crimen y los procesará en consecuencia".

Galonsky argumentó que la Comisión de la Ciudad que inicia su propia auditoría o investigación en este momento sería "prematura o duplicativa". Señaló que Méndez se sienta en la junta y su Comité de Auditoría y dijo que sería apropiado que la comisión le pidiera a Méndez y a Bruciak que explicaran lo que saben.

Ella le dijo a la comisión que el auditor de BPUB ha "dado recomendaciones sobre qué políticas y procedimientos deben adoptarse para evitar que la misma situación ocurra nuevamente. "No hay indicios de que BPUB esté siendo mal administrado o que la irregularidad prevalezca, por lo que se necesita una intervención inmediata".

La ciudad de Brownsville declinó hacer comentarios sobre la investigación. "Es política del COB no hacer comentarios sobre asuntos pendientes o asuntos que puedan estar sujetos a litigios o investigaciones", escribió el abogado de la ciudad Rene De Coss.

esheridan@brownsvilleherald.com