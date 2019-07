Previous Next Investigan abuso de autoridad de un oficial del Departamento de Policía de Progreso La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo investiga un caso de abuso de autoridad de un oficial en el Departamento de Policía de Progreso. Buy this photo

La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo está llevando a cabo una investigación de abuso de autoridad de un oficial en el Departamento de Policía de Progreso. De acuerdo a un comunicado, el pasado sábado 29 de junio agentes del Sheriff del Condado de Hidalgo respondieron a un llamado en Progreso en relación a denuncias de mala conducta de un oficial del Departamento de Policía de Progreso. La Oficina del Sheriff ha estado realizando actividades de aplicación de la ley con respecto a la investigación con la asistencia del FBI. Este caso está en curso y los detalles no se darán a conocer en este momento. Estamos pidiendo si alguna persona tiene información sobre esta investigación se comunique con la División de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo al (956) 383-8114. Si desea permanecer en el anonimato, puede llamar a la línea directa de Testigos contra el Crimen (Crime Stoppers) del Condado de Hidalgo al (956) 668-TIPS (8477). También puede enviar una sugerencia anónima a través de la aplicación para teléfonos inteligentes “P3 TIPS”. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

