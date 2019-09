Previous Next Informe detalla eventos de accidente que mataron a cinco Agentes del Departamento de Seguridad Pública inspeccionan la camioneta de pasajeros involucrada en un choque de tres vehículos el sábado 20 de julio de 2019 en la autopista federal 59. Varias personas que viajaban en la camioneta de pasajeros fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Siete personas en total resultaron heridas.

Un informe de choque del Departamento de Seguridad Pública de Texas sobre un accidente de tres vehículos cerca de Victoria, que dejó a cinco residentes de Brownsville muertos indica que el accidente ocurrió cuando el conductor de la furgoneta “ignoró los dispositivos de control de tráfico” en el área y chocó de frente con otro vehículo. La conductora de la camioneta era Nora Gabriela Chávez, de 42 años, maestra del Distrito Escolar Independiente de Brownsville, quien murió en el accidente. También murieron en el accidente su esposo Oscar Chávez, de 45 años; Adrián Leal Rodríguez, de 47; Sebastián Rodríguez, de 6; y Edna Rodriguez, de 13 años. Todos estaban en la camioneta conducida por Chávez y murieron en la escena el 20 de julio en los Estados Unidos en la autopista federal 59 cerca de Victoria. Las familias Chávez y Rodríguez viajaban a Galveston desde Brownsville para embarcarse en un crucero. Según el informe, Chávez conducía hacia el norte por la US 59 en el carril izquierdo y “no tuvo en cuenta los dispositivos de control de tráfico” que alertaron a los conductores de que el carril iba a terminar y los automovilistas deberían fusionarse a la derecha. También había una señal de advertencia de carril en la carretera. El informe señala que Chávez “continuó viajando por el acotamiento reparado. El acotamiento de US 59 se hizo más estrecho, lo que provocó que U3 (Chávez) ejecutara una acción evasiva defectuosa y condujera a un acotamiento cubierto de hierba “. Esto causó que la parte delantera de la camioneta de Chávez se estrellara con el neumático izquierdo de un camion de carga, lo que a su vez causó que Chávez perdiera el control de la camioneta, indica el informe. La camioneta de Chávez “viajó a través del camellón de césped central que divide los carriles norte y sur de la US 59” y chocó con otro vehículo, un camión Ford, según el informe. El conductor del camión y un pasajero habían sido transportados a un hospital y luego liberados. El conductor del camión de carga no resultó herido. “Se obtuvo evidencia en video de un camión tractor que viajaba SB detrás de U4 y se vio evidencia que corrobora la escena y testigos”, indicó el informe. lmartinez@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

