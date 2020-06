Identifican el cadáver de un hombre desaparecido en Mercedes

Posted:

Antes de la medianoche del sábado, la esposa de Gerardo González recibió una llamada de su esposo cuando se dirigía a su casa desde su tienda — fue la última vez que le escucharía. El domingo, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hidalgo encontró el cuerpo de González a menos de 16 kilómetros de su casa, horas después de responder al informe de desaparición de su esposa alrededor de las 7 a.m., según un comunicado de la oficina del sheriff. Utilizando registros de teléfonos celulares, los agentes localizaron el cuerpo de González, dentro de su vehículo, cerca de Mile 1 East y Mile 10 North en Mercedes rural. Alrededor de la 1:25 p.m. del domingo, la oficina del sheriff tuiteó que había descubierto el cuerpo de González y que sospechaban que fue asesinado. "La Unidad de Delitos Mayores y los Especialistas en Escena del Crimen respondieron al área para continuar la investigación y procesar la escena en busca de evidencia. Los investigadores identificaron el cuerpo dentro del vehículo como (González), que tenía lesiones visibles aparentes. Se ordenó una autopsia y se llevará a cabo para determinar la causa de la muerte ", indica el comunicado de la oficina del sheriff. La investigación sobre la muerte del hombre de 59 años sigue en curso, dijeron funcionarios del alguacil.

Posted in Policiaca on Tuesday, June 2, 2020 9:15 am. | Tags: Mcallen, Muerto, Asesinado, Policia