Identifican a hombre que murió tras accidente en bulevar International

BROWNSVILLE - Detectives del Departamento de Policía de Brownsville lograron identificar al peatón que murió por un accidente ocurrido el pasado 12 de agosto en el cruce de International Blvd. y Harding St. Autoridades informaron que el hombre fue identificado como Mauro Manzano, de 59 años de edad. El pasado 15 de agosto, autoridades informaron que un hombre, con un tatuaje, había sido declarado muerto en el lugar del accidente y las autoridades trataban de identificarlo ya que no portaba algún documento. El caso permanence bajo investigación.

