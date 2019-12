Iba a McAllen, resiste robo, y lo matan en cruce

Posted:

CIUDAD DE MEXICO — En plena época navideña, cuando los puentes internacionales están llenos y las autoridades aseguran reforzar la vigilancia, un hombre que esperaba para cruzar a McAllen fue asesinado el lunes tras presuntamente resistirse a un robo. A las 18:15 horas, Óscar Manuel Reséndiz, identificado por su licencia para conducir texana, aguardaba en su camioneta en la fila rumbo al puente Reynosa-Hidalgo y a unos tres kilómetros del cruce. Testigos narraron que un hombre armado llegó caminando, eligió al azar a su víctima y obligó a Reséndiz a descender y le quitó su billetera, la que tiró al pavimento tras sacarle el dinero. Aparentemente, al resistirse Reséndiz a ser despojado de su camioneta, el criminal le disparó y huyó en el vehículo. Ciudadanos trataron de auxiliarlo, pero murió enseguida, y el cuerpo estuvo una hora en el pavimento, tiempo que tardaron en arribar los policías. El asesinato del “Doctor Reséndiz” conmocionó a la comunidad porque es un reconocido endodoncista. El especialista, con doble nacionalidad, había visitado a su padre, ya que no podría acompañarlo la Nochebuena, señalaron amigos. La Fiscalía de Tamaulipas informó que inició una indagatoria en la que el robo es la principal línea de investigación y que se reforzará la vigilancia. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

