Hombre que dijo que "lo lamentaba" después de la muerte del tío es acusado de asesinato

Manuel Martinez Martinez

El miércoles, un gran jurado del Condado Hidalgo acusó a un hombre de un cargo de asesinato el miércoles por acusaciones de que apuñaló a su tío tres o cuatro veces a mediados de marzo después de una discusión. La Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo arrestó a Manuel Martínez III, de 32 años, el 18 de marzo por acusaciones de que mató a su tío, Reynaldo Menchaca Villarreal, de 54 años, en una residencia en Donna. La policía de Weslaco comenzó a investigar después de responder a un accidente de tráfico en el que el conductor, Villarreal, parecía tener heridas de arma blanca. Usó sus últimas palabras para decirles a los investigadores que su sobrino lo apuñaló, según una declaración jurada de causa probable. Cuando los agentes llegaron a la residencia, dicen que Martínez estaba caminando en el camino. "Los alguaciles observaron un rastro de sangre en la carretera que conduce a la entrada de la residencia en dicha dirección", indica el documento de la acusación. “Los oficiales del sheriff escucharon a Manuel diciendo que lo sentía. Los oficiales del sheriff recuperaron un cuchillo de Manuel con lo que parecía ser sangre. Está programado para la lectura de cargos en junio. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Saturday, May 2, 2020 1:28 pm.