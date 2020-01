Previous Next Hombre muere apuñalado en Edinburg La policía de Edinburg se encuentra investigando un apuñalamiento que tomó la vida de un hombre el día de Año Nuevo.

EDINBURG — La policía en esta ciudad se encuentra investigando un apuñalamiento que tomó la vida de un hombre el día de Año Nuevo. Según un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Edinburg recibió una llamada alrededor de las 7:26 a.m. el martes en relación a un apuñalamiento en el complejo de apartamentos de Lantana, 1200 N. 1st Ave. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre con múltiples heridas de arma blanca, según el comunicado. Fue transportado a un hospital, pero más tarde fue declarado muerto. Una investigación preliminar sugirió que el incidente fue aislado y no una amenaza para el público, según el comunicado. Se ha ordenado un informe de autopsia. El Departamento de Policía de Edinburg le pide al público que si tiene cualquier información sobre el incidente llame al (956) 289-7700 o al (956) 383-TIPS. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

