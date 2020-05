Hombre de Weslaco acusado de agresión sexual a un niño

Previous Next Abuso sexual Reyna Reyna

Un hombre de Weslaco y ex educador ha sido acusado de dos cargos de agresión sexual de un niño, dijeron el viernes funcionarios. La policía de Weslaco arrestó el jueves a Pablo Reyna, de 36 años, después de una investigación conjunta con Investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijeron funcionarios de la policía a través de un comunicado de prensa el viernes. Los dos cargos provienen de dos incidentes contra un niño menor de 15 años, dijo el viernes el oficial de información pública de la policía de Weslaco, Eric Hernández. El niño lanzó una protesta que provocó la investigación, dijo. La policía de Weslaco solicitó la asistencia de DPS y HSI en gran parte debido al extenso trabajo de Reyna con computadoras y dispositivos electrónicos como propietario de Reyna Tech, “donde reparó computadoras y (la policía) cree que algunas de las computadoras de su cliente (sic) pueden haber sido comprometidas”, se lee en la declaración. Hernández dijo que aproximadamente cien dispositivos electrónicos fueron encontrados y confiscados en la casa de Reyna. De acuerdo a la policía Reyna trabajó anteriormente en dos escuelas de IDEA en Weslaco, primero como técnico informático en IDEA Pike de 2014-15, luego como entrenador de animación contratado en IDEA Sugarcane de 2015 a 2017. Reyna fue procesado por el juez municipal de Weslaco el viernes y recibió una fianza total de 100 mil dólares por ambos cargos. darevalo@mvtcnews.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

