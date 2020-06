Hombre de San Benito muere en accidente fatal

Previous Next Accidente fatal en San Benito El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando un accidente fatal que involucró a un vehículo comercial que dejó un hombre muerto y cuatro mujeres hospitalizadas. Buy this photo

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando un accidente fatal que involucró a un vehículo comercial que dejó un hombre muerto y cuatro mujeres hospitalizadas. Según el comunicado de prensa, el accidente fatal ocurrió alrededor de las 4:18 a.m. del domingo en State Highway 4 y Lyndon B. Johnson Boulevard en Brownsville. Una investigación preliminar reveló que un hombre no identificado estaba manejando de reversa un semirremolque en una porción de césped fuera de la carretera, mientras el hombre de San Benito, Carlos Javier Venegas, de 36 años, conducía un GMC Sierra hacia el oeste por la carretera estatal 4. No está claro qué tan rápido conducía Venegas, pero chocó con la parte trasera del remolque. Lo acompañaban cuatro pasajeras femeninas. Venegas murió en el lugar de los hechos y las cuatro mujeres fueron transportadas al Hospital Valley Baptist en Brownsville y Harlingen. Los agentes de DPS no revelaron las identidades de las mujeres

Posted in Policiaca on Monday, June 8, 2020 9:46 am.