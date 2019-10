Hombre de Harlingen declarado culpable por mentir con información para comprar arma

Posted:

Un hombre de Harlingen de 40 años ha sido sentenciado a más de un año de prisión después de ser encontrado culpable de mentir en un formulario federal de armas de fuego. Un jurado deliberó durante unos 30 minutos antes de encontrar a Juan Sauceda culpable del cargo durante su juicio del 18 de junio. Sauceda compareció el miércoles ante el juez federal de distrito Rolando Olvera, quien lo sentenció a 18 meses en una prisión federal, seguido inmediatamente por dos años de libertad supervisada. En un comunicado de prensa, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas declaró que Sauceda mintió en un formulario mientras intentaba comprar una escopeta de bomba de calibre 12 en una tienda de Walmart en Harlingen el 6 de septiembre de 2018. Como parte de la compra, Sauceda tuvo que completar un formulario ATF para una verificación de antecedentes. En el formulario, Sauceda declaró que nunca había sido condenado por un delito grave. Sin embargo, la verificación de antecedentes reveló que Sauceda tenía una condena por dos cargos de asalto y agresión con un arma mortal relacionada con algo que ocurrió en 2013. Las autoridades informan que Sauceda había apuñalado a dos personas en una disputa en el condado de Custer, Oklahoma. Sauceda permanecerá en libertad bajo fianza y se le ordenará que se entregue voluntariamente a una instalación federal de la Oficina de Prisiones en la fecha que se determine. lmartinez@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, October 18, 2019 10:35 am.