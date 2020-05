Hombre de Donna enfrenta cargos de robo agravado después de que mujer le da un raite

Posted:

Un hombre de Donna fue arrestado y acusado de robo con agravantes luego de un incidente en un Walmart de la localidad. Los registros policiales muestran que el hombre, Jaime Ríos Lara, de 44 años, presuntamente agredió a una mujer que lo había llevado a Walmart de Elsa. Alrededor de las 2:34 p.m. el 9 de mayo, la policía de Elsa respondió al estacionamiento del Walmart Supercenter ubicado en 411 S. Broadway St. en referencia a un asalto. Allí, observaron a una mujer con lo que parecía ser sangre seca en su rostro. La mujer estaba visiblemente angustiada y dolorida, según un informe policial obtenido por The Monitor. La mujer le dijo a la policía que iba a llevar a Lara, su amiga, al Walmart y que le había preguntado repetidamente dónde quería que lo dejaran. Cuando se acercaron a la entrada del departamento automotriz, ella le preguntó nuevamente dónde quería que lo dejaran cuando Lara se molestó y supuestamente la golpeó en la cara. Luego, supuestamente, Lara puso su auto en el estacionamiento, salió del vehículo y comenzó a caminar hacia el lado del conductor. La mujer le dijo a la policía que salió del vehículo y comenzó a huir por temor a que Lara se fuera con ella aún dentro del vehículo y continuara asaltándola. Lara también está acusada de meterse en el asiento del conductor del vehículo y gritar. "Llame a la policía me vale v——", antes de irse en el auto de la mujer, que todavía contenía su bolso, su identificación y más de $ 600 en efectivo. Más tarde, la policía arrestó a Lara el miércoles por la mañana en el Weslaco Inn. Está acusado de robo agravado, por el cual recibió una fianza de 100 mil dólares y de hacer una amenaza terrorista contra un servidor público, lo que le valió una fianza de 5 mi dólares. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

