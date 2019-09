Fideicomisario de BISD arrestado por cargos de DWI

Previous Next Erasmo Castro Erasmo Castro

La Junta de Síndicos de BISD, Erasmo Castro Jr., ha sido arrestada bajo la acusación de conducir en estado de ebriedad, según muestran los registros policiales. La policía de Brownsville arrestó a Castro a la 1:37 a.m. de esta mañana en la cuadra 900 de Morrison Road, dijo la policía. Fue procesado por un cargo de DWI, un delito menor de clase B, y fue puesto en libertad con una fianza de $ 1,500. El lunes por la mañana mencionó el arresto en Twitter y Facebook. "Temprano esta mañana fui detenido. Debido a que es un caso en curso, no puedo comentarlo. Le pido a mi familia y amigos su paciencia. Entiendo si opta por dejar de ser mi amigo". Castro fue elegido como administrador del Distrito Escolar Independiente de Brownsville en noviembre de 2018. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

