Previous Next Familia busca a hombre de 70 años que está desaparecido Sr. Jesús González Álvarez, de 76 años de edad, está siendo buscando por su familia.

Posted:

BROWNSVILLE — El Departamento de Policía de Brownsville está pidiendo la ayuda de la comunidad para localizar al Sr. Jesús González Álvarez, de 76 años de edad, quien se encuentra desaparecido. González Álvarez mide 5’06 y pesa 160 libras. Tiene cabello canoso y ojos castaños. El hombre fue visto por última vez el miércoles por la mañana alrededor de las 11 a.m. en la cuadra 700 de E. Saint Charles St., y se desconoce cómo iba vestido. Culquier persona con información del paradero de Álvarez González se pide comunicarse al Departamento de Policía de Brownsville al (956) 548-7000. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Friday, August 23, 2019 11:17 am.