Ex jefe de bomberos multado por violación de código

La Comisión de Ética de Texas multó al ex jefe de bomberos de Brownsville, Carlos Elizondo, con $ 1,000 por violar el Código Electoral de Texas.

La comisión se reunió el 21 de marzo y determinó que existía evidencia creíble de que Elizondo había violado tres secciones del Código Electoral de Texas, (TEC por sus siglas en inglés) al aceptar contribuciones y autorizar gastos políticos de los Bomberos de Brownsville para el comité político de Gobierno Responsable después de que había sido terminado como su tesorero.

Elizondo fue suspendido sin pago a fines de 2017 después de que un gran jurado del Condado de Cameron emitiera una acusación formal acusándolo de robo por parte de un servidor público y de una mala aplicación de la obligación fiduciaria después de que las autoridades lo acusaran de realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos indebidos por un total de $ 8,000 del comité de acción política mientras él fungía como su presidente, de enero de 2014 a 2016.

En 2018, un gran jurado del Condado de Cameron lo acusó de 11 cargos de violación a la seguridad informática debido a las acusaciones de que accedió al Sistema de informes de emergencia del Departamento de Bomberos de Brownsville 11 veces mientras estaba suspendido por la ciudad.

Elizondo ha mantenido su inocencia y se declaró inocente de todos los cargos.

El TEC emitió su orden y acordó una resolución que resultó en una multa en mayo.

Como parte del acuerdo, Elizondo no admite ni niega los hallazgos de TEC y renuncia a cualquier derecho a procedimientos adicionales en el asunto.

El TEC indica en la orden que terminó el puesto de Elizondo como tesorero de campaña con el comité de acción política el 21 de abril de 2010, porque presentó el informe semestral de enero de 2009 del PAC tarde y luego no presentó dos informes semestrales posteriores. "El demandado pagó una multa civil por no presentar los informes semestrales", dice la orden. "El hecho de no presentar los dos informes semestrales también llevó a la Comisión a rescindir su nombramiento de tesorero de campaña".

La terminación tuvo lugar en una reunión pública para la cual Elizondo recibió un aviso. "El demandado afirma no haber recibido los avisos, pero fueron enviados a su dirección, donde los avisos anteriores de informes tardíos fueron enviados y respondidos por él", indica la orden.

A pesar de que el comité de acción política había finalizado su nombramiento de tesorero de campaña, el comité de acción política continuó aceptando contribuciones a través de deducciones de nómina de los miembros del sindicato durante los próximos siete años, mientras que también hacía gastos políticos, según la orden.

Durante ese período el TEC reportó que el comité de acción política aceptó $ 6,362 en membresías y gastó $ 153.69.

También, el TEC reportó en la orden que Elizondo estaba a cargo de la cuenta bancaria y los libros del comité de acción política hasta que fue reemplazado como tesorero del sindicato a principios de marzo de 2017 después de un cambio en el liderazgo del sindicato, que tomó el control de los libros y realizó una auditoría interna.

Elizondo fue reemplazado un mes después de que la queja de TEC contra él fuera presentada en febrero. Fue arrestado en agosto de ese año.

"En respuesta a la queja, el demandado afirmó que no era responsable del gasto de PAC, o al menos no era el único responsable", indica la orden. "Él afirmó que el Presidente del PAC dirigió sus actividades sobre la disposición de los fondos del PAC".

Para demostrar que no ejercía control sobre los fondos, Elizondo presentó "correos electrónicos contemporáneos, mensajes de texto y actas de reuniones sindicales que mostraban que a veces era dirigido por el presidente del PAC, y otras veces el sindicato tomaba decisiones formales o informales de forma colectiva."

Sin embargo, el nuevo liderazgo del comité de acción política alegó que el demandado tenía control sobre los libros y la cuenta bancaria y que no sabían que no estaba presentando informes ante el TEC y que su nombramiento como tesorero de campaña había finalizado.

Elizondo está programado para juicio en su caso de violación de seguridad informática a fines de agosto, mientras que el robo por parte de un servidor público y la aplicación indebida del caso de deber fiduciario han estado en suspenso durante más de un año después de que su abogado defensor, Eddie Lucio, apelara un fallo que niega una moción que Elizondo fue acusado dos veces por el mismo delito ante el 13º Tribunal de Apelaciones.

