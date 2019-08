Ex empleado municipal enfrenta nuevo cargo de soborno por permiso de construcción

EDINBURG — Un ex oficial de cumplimiento de códigos de la ciudad de Hidalgo se declaró inocente el lunes por la mañana de dos nuevos cargos de soborno y abuso de la capacidad oficial. Un gran jurado del condado de Hidalgo acusó a Francisco Neftali Vásquez Martínez, de 61 años de edad, por los cargos del 1 de agosto. Esta última acusación es la cuarta de una serie gravada contra el hombre desde su arresto en julio pasado. El documento de cargos acusa a Martínez de aceptar un soborno el 1 de mayo de 2018 de parte de José Jiménez para garantizar que la ciudad de Hidalgo le otorgaría un permiso de construcción. El 30 de mayo, Martínez también fue acusado de soborno por aceptar un soborno el 7 de mayo de 2018 de Irma Balderas por la consideración o recomendación para la emisión de un permiso de construcción. Se ha declarado inocente del cargo. Martínez también está acusado de aceptar un soborno el 30 de octubre de 2017 de parte de Augusto Jaime García a cambio de garantizar que la propiedad de la ciudad de Hidalgo fuera adjudicada a García en una subasta, según una acusación formal del 13 de diciembre de 2018. La primera acusación contra Martínez acusa al hombre de aceptar un soborno de Balderas para un permiso de construcción el 7 de mayo de 2018. Según una declaración jurada de causa probable, el Departamento de Policía de Hidalgo acusa a Martínez de decirles a los propietarios de Anabel Ropa Usada, una tienda de ropa usada, que les permitiría mudarse a un edificio que carece de un sistema de rociadores por la cantidad de 9 mil dólares. Ese documento señala que vestía el uniforme de la ciudad y conducía un vehículo municipal. Los propietarios pagaron en efectivo y cuatro días después él “acordó darles un permiso de la ciudad o un documento que el sistema de rociadores no era necesario”, según la declaración jurada. Después de que Martínez llamó pidiendo 3 mil 500 dólares adicionales a principios de junio, uno de los propietarios llamó a la policía, según la declaración jurada. Martínez está libre con 40 mil dólares en fianzas. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

