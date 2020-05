Ex empleada de Sylvan Learning acusada de robar 150 mil dólares

Una ex empleada de Sylvan Learning en McAllen fue arrestada el lunes por presuntamente robar más de 150 mil dólares de la compañía. Jennifer Lyn Funk, de 47 años, fue ingresada en la cárcel del condado de Hidalgo el lunes por un cargo de robo y 15 cargos de falsificación después de que Federico René Sandoval, el propietario de Sylvan Learning en McAllen, denunciara el robo al Departamento de Policía de McAllen en abril de 2019. Sandoval le dijo a la policía que contrató a Funk en mayo de 2017 como asistente administrativo y, para diciembre de 2017, Funk era la gerente de la oficina cuyas tareas incluían enviar las horas de nómina a ADP, la compañía de nómina con la que fueron contratadas, según una denuncia penal fechada en mayo de 2019. Luego, en agosto de 2018, Sandoval notó que faltaba dinero en la cuenta comercial, por lo que contrató a un contador para que lo investigara. "El Sr. Sandoval declaró que luego el contador le informó que la Sra. Funk había estado manipulando la nómina a donde ella se pagaba más de lo que se suponía que debía recibir", se menciona en la queja. "El Sr. Sandoval declaró que también descubrió que cuando comenzaron a pagar a los empleados, la Sra. Funk estaba falsificando cheques de la compañía y depositándolos en sus propias cuentas a través de una aplicación móvil". Desde septiembre de 2018 hasta enero de 2019, Funk supuestamente falsificó 15 cheques de la compañía a través de los cuales recibió alrededor de $ 32,843.78. También supuestamente se pagó $ 82,226.91 cuando supuestamente solo debería haber recibido $ 25,190.09 al manipular supuestamente su salario desde enero de 2018 hasta agosto de 2018. Un resumen en efectivo proporcionado por Sandoval supuestamente mostró que Funk también robó $ 37,913.26 en efectivo mientras trabajaba en Sylvan Learning. En febrero de 2019, Sandoval dijo que él y varios empleados confrontaron a Funk sobre su presunta actividad, en cuyo momento presuntamente admitió el robo y firmó varios documentos admitiéndolo. En febrero de 2019, Sandoval dijo que él y varios empleados confrontaron a Funk sobre su presunta actividad, en cuyo momento presuntamente admitió el robo y firmó varios documentos admitiéndolo. Funk se reunió con el oficial investigador el 7 de mayo de 2019, momento en el que renunció a sus derechos de Miranda y aceptó hablar con él, según la denuncia. El oficial declaró que le mostró a Funk copias de los cheques que, según ella, habían sido falsificados por ella y que supuestamente admitió haber falsificado los cheques y haber depositado el dinero. "Le pregunté a la Sra. Funk por qué incluso comenzó a tomar dinero y dijo que estaba pasando por problemas financieros", dijo la queja. "Después de hablar con la Sra. Funk por un tiempo, ella dijo que quería hablar con un abogado antes de continuar con la entrevista, así que a las 0853 horas terminé la entrevista y la acompañé al ve El oficial escribió que determinó que Funk robó un total de $152,983.95 de Sylvan Learning. Hasta el miércoles por la tarde, Funk todavía estaba bajo custodia en la cárcel del condado de Hidalgo.

