Ex ejecutiva de vivienda de La Joya evita revocación de fianza

La ex directora ejecutiva interina de la Autoridad de Vivienda de La Joya, Frances A. Salinas, tuvo que responder por pruebas de drogas que resultaron positivas en consumo de marihuana, una violación a sus condiciones actuales de fianza.

Salinas apareció en la corte federal el jueves por conferencia telefónica después de que el juez de distrito de Estados Unidos, Randy Crane, recibió información alegando que violó las condiciones de su liberación supervisada al probar dos veces el uso positivo de marihuana.

Su prueba inicial en febrero dio positivo pero ella negó el uso de marihuana. Sin embargo, una segunda prueba, realizada el 6 de marzo, no solo confirmó el resultado positivo sino que mostró un aumento en el consumo de marihuana. Esa última prueba, realizada el 27 de marzo, resultó negativa, según Daniel Mata Canchola de Probation and Pretrial Services.

Salinas le dijo a Crane que si bien había usado marihuana antes de su arresto, no había usado nada desde entonces.

Al explicar los dos primeros resultados de la prueba, dijo que después de la primera prueba de drogas, le dieron cinco o seis medicamentos debido a problemas de salud mental y cree que esa fue la causa del aumento en la segunda prueba.

“Honestamente siento que a principios de febrero, después de mi primer AO (análisis de orina), en el segundo, ahora con todos mis medicamentos, aumentó todo lo que todavía estaba en mi sistema”, dijo Salinas, “y eso es lo que honestamente siento porque yo no he toca- do nada, señor, de ninguna manera.

“Sé que es un privilegio tener esta versión y estar fuera. Podría estar esperando en la cárcel”.

El gobierno, representado por la fiscal federal adjunta Sarina S. DiPiazza, solicitó que Salinas fuera sometida a un tratamiento de drogas para pacientes hospitalizados, pero Crane se negó, afirmando que necesitaría ver otra prueba de drogas positiva antes de recurrir a eso.

Crane dejó las condiciones actuales de Salinas en su lugar, pero solicitó que su oficial de libertad condicional aumentara la vigilancia de orina.

La hija del ex alcalde de La Joya, José “Fito” Salinas, y la actual comisionada de La Joya, Mary Salinas, Frances Salinas, de 52 años, fue arrestada el 23 de diciembre en San Antonio por cargos de fraude electrónico.

Los cargos provienen de un supuesto esquema de soborno entre ella y Sylvia Garcés Valdez, ex empleada de relaciones públicas de la ciudad y ex vicepresidenta de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Vivienda de La Joya.

El gobierno alega que Salinas ayudó a Garcés Valdez a obtener un contrato para el puesto de relaciones públicas en la ciudad. A cambio, Garcés Valdez acordó pagarle a Salinas parte del dinero que debía recibir a través del contrato, según la denuncia.

Garcés Valdez fue arrestada y acusada en relación con el caso en agosto de 2019.

Fito Salinas, el ex alcalde, fue arrestado en febrero por presuntamente participar en el plan al aprobar el contrato de Garcés Valdez.

Los tres se encuentran actualmente en libertad supervisada.