Erasmo Castro renuncia a BISD

Previous Next BISD veta a Castro Erasmo Castro

Posted:

El síndico de BISD, Erasmo Castro, anunció esta mañana a través de Facebook que renunciará a su cargo como miembro de la junta. Su carta de renuncia fue entregada esta mañana a la Administración del Distrito Escolar Independiente de Brownsville. En la publicación, Castro dijo que las próximas dos semanas se centrará en la finalización de los cargos del delito menor de clase B que se presentó en su contra. Castro fue arrestado en septiembre por un cargo de DWI. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

More about Bisd

More about Castro

Posted in Policiaca on Friday, January 10, 2020 11:27 am. | Tags: Bisd, Erasmo, Castro, Dwi, Brownwsville