Encuentran dos cadáveres enterrados en la playa

CORPUS CHRISTI — Investigadores tratan de identificar dos cadáveres que fueron hallados enterrados en una playa del sur de Texas, mientras también se busca a una pareja de Nueva Hampshire reportada como desaparecida. Un agente encontró los restos de la mujer el domingo en una fosa poco profunda en Padre Island, cerca de Corpus Christi, dijo la policía del condado Kleberg. El subjefe Jaime Garza señaló que el cuerpo del hombre fue hallado el lunes, debajo del otro cadáver. Las autoridades sospechan que se trata de un crimen. Los restos fueron enviados a un médico forense. Garza dijo que es muy pronto para saber si los cuerpos están relacionados con la búsqueda de James Butler, de 48 años, y su esposa Michelle, de 46. El viernes, el departamento de policía anunció que la pareja fue reportada como desaparecida, junto con su camioneta y casa rodante. Sus familiares obtuvieron noticias de ellos por última vez el 14 de octubre y creen que visitaron Padre Island. Las autoridades no han respondido a una petición para comentar al respecto © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Wednesday, October 30, 2019 10:46 am.