Empleado de BISD acusado de relación inapropiada con estudiante

Empleado de BUSD acusado de relación inapropiada con estudiante Un empleado de BISD fue arrestado por conducta inapropiada con un estudiante.

BROWNSVILLE — Un empleado del Distrito Escolar Independiente de Brownsville fue puesto en licencia después de su arresto acusado de tener una relación inapropiada con un estudiante. Adrián Navarro, un empleado de la Escuela Intermedia Perkins, fue arrestado el miércoles por un cargo de relación inapropiada entre educador y estudiante e indecencia con un niño por contacto sexual, dijo la policía. El Departamento de Policía de BISD hizo el arresto y está llevando a cabo la investigación. Alfonso Gutiérrez, portavoz de BISD, leyó en un comunicado: “Entendemos que el empleado de BISD, Adrián Navarro, ha sido arrestado. BISD está cooperando plenamente con todas las agencias policiacas, y es política de BISD, por supuesto, no comentar sobre asuntos pendientes del personal, pero queremos asegurar a la comunidad que continuaremos tomando todas las medidas posibles para proteger la seguridad de nuestros estudiantes”. El primer día de clases para los estudiantes de BISD es el 14 de agosto. -lmartinez@brownsvilleherald.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Friday, August 2, 2019 11:10 am.