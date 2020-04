EDINBURG: Sindicato de policías EPO se deslinda de demanda

La Edinburg Police Organization anunció el jueves que no está asociada con la demanda de Edinburg United Police Officer Association contra la ciudad y su presidente aclaró que la organización considera que el litigio es perjudicial para el departamento en su conjunto.

“Hay dos (2) sindicatos en Edinburg. Nosotros (representados por la Combined Law Enforcement Association of Texas) y EUPOA (representada por la Texas Municipal Police Association)”, dijo la junta directiva de la Edinburg Police Organization en un comunicado publicado en Facebook. “Nuestro contrato de tres (3) años con la ciudad vence este año, lo que significa que este año el sindicato de negociaciones (EUPOA) debería comenzar a negociar con la ciudad para (el) próximo contrato, en su lugar, eligieron demandar a la Ciudad de Edinburg y al Jefe de Policía”.

EUPOA, el sindicato más antiguo de los dos, presentó una demanda el 9 de abril, alegando que el jefe César Torres discriminó a los oficiales por participar en la actividad sindical y por oponerse a su propuesta de contratar a un oficial fuera del departamento para el trabajo de asistente del jefe.

La ciudad aún no ha presentado una respuesta a la demanda.

Pero para Carlos Romero, el presidente de la EPO, el momento de la demanda no podría ser peor.

“Número uno, es un mal momento porque este año es cuando se supone que debemos negociar un contrato”, dijo Romero.

Actualmente, el sindicato representado por TMPA, que presentó la demanda, tiene poder de negociación y está dispuesto a negociar el contrato.

“No veo cómo lo afectaría de manera positiva si el sindicato negociador ... tiene (una) demanda”, dijo Romero.

La EPO, que se formó después de un desacuerdo en 2019, también está tratando de ganar poder de negociación, según Romero.

En segundo lugar, Romero dijo que no cree que la demanda realmente refleje los deseos de algunos de los miembros de la Edinburg United Police Officer Association.

“Tuve muchos miembros de la Edinburg United Police Officer Association que vinieron y dijeron ‘no voté. Nunca tuvimos una opinión sobre esto’”, dijo Romero. “Así que estaban realmente molestos y dijeron: ‘Ya no queremos tener nada que ver con este sindicato porque no se trata de hablar mal de la ciudad cuando la ciudad está haciendo cosas buenas”.

Desde su formación en mayo, Romero dijo que tiene 86 miembros de 155 oficiales comisionados, incluidos dos oficiales que se unieron el jueves.

Romero también dijo que no es inusual que una ciudad tenga dos sindicatos, uno representado por CLEAT y otro representado por TMPA, pero esos sindicatos deberían trabajar juntos para mejorar a todos los oficiales del departamento.

En cambio, un pequeño grupo de empleados que tienen una queja contra el jefe presentó la demanda, dijo Romero.

“La demanda se debió a una venganza personal que un grupo muy pequeño tiene contra el Jefe de Policía, pero al hacerlo han contaminado la relación con nuestro gobierno local que afectará no solo a los miembros de su sindicato sino a todos como empleados”, dijo la directiva de Edinburg Police Organization en el comunicado. “Sus propios miembros han dicho que nunca votaron para usar el nombre del sindicato en esta demanda. Para aquellos familiares y amigos que saben que somos parte de la Edinburg Police Organization, no tuvimos nada que ver con la demanda y no la representamos. Solo tenemos en mente el mejor interés para nuestros miembros y todos los empleados”.

En cuanto a Torres, el jefe, Romero dijo que no tenía más que elogios por su liderazgo.

“Solo para dejar en claro, nuestro actual jefe, el Jefe Torres, ha hecho absolutamente todo lo posible por nosotros”, dijo Romero. “Quiero decir que honestamente ha batido récords de lo que ha hecho cualquier jefe. He estado allí el tiempo suficiente para pasar por cuatro jefes diferentes y él ha hecho lo mejor mientras está involucrado en la comunidad”.