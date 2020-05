DONNA: Habría intenta matar a ex novia y pareja provocando incendio

Garza Olivarez Armando Garza Olivarez, de 24 años, de Donna, enfrenta cargos de incendio provocado e intento de asesinato capital por supuestamente incendiar un edificio mientras su ex novia y otro hombre dormían dentro.

DONNA - Un hombre dijo que “voces” le dijeron que matara a su ex novia y a su nueva pareja romántica prendiendo fuego a un edificio a principios de esta semana. Armando Garza Olivarez, de 24 años, de Donna, enfrenta cargos de un incendio provocado e intentó de asesinato capital por supuestamente incendiar un edificio mientras su ex novia y otro hombre dormían dentro. La policía de Donna respondió a una llamada de un incendio en una estructura alrededor de las 7 a.m. del martes en el 100 de South Main Street y observó un fuerte humo que emanaba de un edificio envuelto en llamas. Un oficial que respondió a la llamada de servicio se encontró con un hombre que se alejaba del edificio, más tarde identificado como un hombre Donna de 23 años. The Monitor no lo identifica, ya que él es la presunta víctima en este incidente. El hombre habló voluntariamente con el oficial y admitió que él y su novia, una mujer Donna de 41 años, se estaban quedando en el edificio y estaban dormidos arriba cuando comenzó el incendio. “(El hombre) alegó que (Olivarez) fue la persona que inició el incendio”, afirma la denuncia contra Olivarez. Al mismo tiempo, según la queja, otro oficial se encontró con Olivarez en la parada de autobús del parque de la ciudad. “En presencia de los oficiales de DPD mencionados anteriormente, (el hombre) le gritó a (Olivarez), señalando al acusado de iniciar el incendio, diciéndole, ‘mira lo que hiciste, estabas tratando de quemarme a mí y a mi chica’”, dice la denuncia. Los oficiales hablaron con la mujer de 41 años, quien proporcionó una declaración de que Olivarez se presentó en el edificio alrededor de las 4 a.m. esa mañana con ganas de “fumar”. Ella se negó a bajar las escaleras, por lo que Olivarez “se rindió y comenzó a llamarla prostituta y otros nombres” y bajó, indica la declaración. Alrededor de las 6 a.m., la mujer fue despertada por un fuerte crujido y calor proveniente de debajo de su colchón; posteriormente notó que salía humo del primer nivel del edificio. (La mujer) luego reveló que estaba en una relación previa con (Olivarez). Un testigo dijo a la policía que vieron a un hombre en una bicicleta con tatuajes en la cara y los brazos, que vestía una camisa negra con la palabra “boss” escrita en ella. El testigo dijo que conocía al sospechoso como “Mando”. Según el testigo, “Mando” dijo: “Acabo de prender el edificio, a la ch… mi chica y a la ch… ese tipo. Tomé un poco de cartón y encendí el fuego. En una entrevista con la policía, Olivarez supuestamente admitió haber usado un encendedor para encender un fuego mientras que la mujer y otro hombre estaban durmiendo en el edificio, argumentando que “las voces le dijeron que los matara”. Hasta el viernes por la tarde, Olivarez todavía estaba bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Hidalgo con una fianza de 500 mil dólares, dijeron autoridades de la cárcel. Olivarez tiene antecedentes penales que se remontan a diciembre de 2013, con arrestos relacionados con cargos de acoso, asalto y robo a habitación, por nombrar algunos. Si es declarado culpable de intento de asesinato capital, un delito grave de segundo grado, Olivarez enfrenta hasta 20 años de prisión. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

