Disparan desde México contra lancha de la Patrulla Fronteriza

Previous Next Bote Patrulla Fronteriza En esta foto de archivo, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU se preparan para sacar una lancha por la rampa recién construida en la propiedad de Fort Ringgold en Rio Grande City, Texas, el jueves 9 de abril de 2015.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que patrullaban el Río Grande en el Condado de Starr fueron baleados esta mañana, según un comunicado de prensa. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU dice que los agentes patrullaban en el río cerca de Frontón cuando cuatro sospechosos dispararon desde el lado mexicano del río. Dicen que todos los sospechosos estaban armados con armas automáticas y les dispararon más de 50 disparos. El bote de la Patrulla Fronteriza fue baleado varias veces, pero ninguno de los agentes a bordo resultó herido.

Posted in Policiaca on Friday, August 9, 2019 11:58 am.