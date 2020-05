Detienen a sospechoso de asesinar a una menor de Harlingen

Dan caza al fugitivo en el puente fronterizo de Brownsville

Un hombre de 20 años de Rio Hondo es acusado de asesinato por la muerte de una de 15 años niña en Harlingen, cuyo cuerpo fue dejado al lado de una carretera. El domingo por la tarde, la policía de Harlingen lanzó una foto policial e información sobre el arresto de Jesús Saldaña Ramírez. Al respecto, dicen que se le acusa de asesinar a Alexandra Castillo, de 15 años, de Harlingen. La adolescente fue hallada muerta el domingo 17 de mayo en Bob Youker Road, cerca del parque aéreo Harlingen. En la escena (del crimen) los investigadores dijeron que el cuerpo de Castillo fue encontrado tendido junto a la carretera con múltiples heridas. La Unidad de Delitos Mayores de HPD y los Texas Rangers identificaron a Ramírez como el sospechoso. La policía dice que Ramírez huyó a México, pero se entregó en el Puente Internacional Gateway en Brownsville. Después de su arresto, Ramírez fue trasladado al Departamento de Policía de Harlingen donde fue acusado formalmente del asesinato y su fianza se fijó en $ 2,000,000. La policía no conoce los motivos del asesinato, pero dice que Ramírez se encontró con Castillo en Rio Hondo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

