Detienen a dos huachicoleros en Reynosa

Dos "huachicoleros" fueron detenidos por posesión y venta de hidrocarburos sin los debidos permisos en la ciudad de Reynosa. informó que José Roberto "P" y Alan Adolfo "A" son los individuos que fueron puestos s disposicion de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, y asegurdos un vehículo y una pipa con capacidad de 3 mil litros. Policías Investigadores encontraron a los dos mencionados vendiendo el hidrocarburo en el Bulevar La Cima de este municipio, solicitándoles la documentación que acreditara la legal procedencia, propiedad o transporte del combustible, manifestando que no contaban con ninguno que avalara la circunstancia mencionada. Será el Ministerio Público Federal quien determine su situación jurídica.

