Después de dos meses, mujer es acusada de atropellar a un hombre y fugarse

SAN BENITO — Después de una investigación de dos meses, la policía arrestó ayer a una mujer de Harlingen acusada en el fatal golpe y fuga de un hombre de San Benito de 46 años. Ivonne Guajardo, de 46 años, está acusada de matar a Willie Lee Williams mientras caminaba hacia el trabajo en la cuadra 2200 de West Expressway 83 el 21 de julio. Guajardo se entregó a la policía después de que el juez del tribunal municipal Benjamin Yudesis emitiera una orden de arresto, dijo el jueves el jefe de policía interino Fred Bell. Guajardo, quien estaba detenido en la cárcel de la ciudad en espera de ser procesada, enfrenta un cargo por accidente que involucra la muerte, un delito grave de segundo grado. “Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar para ver si se hará justicia”, dijo Jasmine Harden, prima de Williams, el jueves por la tarde. El caso será entregado a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron para su revisión, dijo Bell. “Este arresto se produce después de muchas largas horas de investigación por parte del Departamento de Policía de San Benito, cuyos oficiales trabajaron arduamente para encontrar y dar seguimiento a la información necesaria para realizar un arresto en este caso”, dijo Bell, agregando que el Departamento de Seguridad Pública de Texas ayudó a investigar el caso. Mientras trabajaban en el caso, los investigadores intentaron revisar el metraje de la cámara de seguridad de las empresas locales para rastrear un automóvil cuyo lado del pasajero delantero aparentemente estaba dañado. Harden dijo que su primo caminaba hacia su trabajo en el restaurante de Denny cuando fue asesinado. Un oficial de patrulla encontró a Williams muerto en la carretera de la Interestatal 69 hacia el oeste, cerca de Stephanie Lane, alrededor de las 12:40 a.m. del 21 de julio. “El fue un buen hombre. Tenía familia, tenía mucha gente que lo amaba y lo apreciaba “, dijo Harden después de la muerte de su primo. “Willie tenía un corazón de oro. Cualquier persona necesitada, él trataba de ayudarla”, dijo. “Siempre estaba de buen humor. Estaba lleno de vida. Era alentador, alegre, incluso si algo lo estaba molestando “. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

