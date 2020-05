Previous Next Decomisan más de medio millón de dólares en marihuana en cargamento de brócoli Paquetes conteniendo 3 mil 159 libras de marihuana fuerondescubiertos por oficiales de CBP en Puente Internacional de Pharr.

PHARR — Gran golpe dieron oficiales de CBP al contrabando, tras incautar más de medio millón de dólares en supuesta marihuana escondida en un cargamento de brócoli el pasado fin de semana. Operaciones Aduaneras (OFO por sus siglas en inglés) de Aduanas y Protección Fronteriza, en el punto de carga ubicado en el Puente Internacional de Pharr, logró interceptar una cantidad significativa de la supuesta droga valorada en 632 mil dólares oculta dentro de un cargamento comercial de brócoli fresco. “Esta es una cantidad sustancial de narcóticos que no entraran a nuestras comunidades”, dijo Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas. De acuerdo al reporte, oficiales de CBP asignados a la instalación de carga en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa remitieron el pasado 16 de mayo un envío comercial de brócoli fresco procedente de México para su posterior revisión. Los oficiales luego condujeron una inspección mas extensa que resultó en el hallazgo de 378 paquetes de supuesta marihuana que pesaba 3 mil 159 libras (mil 433 kilogramos). CBP OFO aseguró la carga, el tractor/remolque y la marihuana. La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) continúa con la investigación. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

