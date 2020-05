Previous Next Decomisan más de 1 millón de dólares en droga y dinero Paquetes que contienen casi 141 libras de cocaína fueron incautados por oficiales de CBP en el puerto de entrada de Laredo.

Posted:

LAREDO — Gran decomiso de droga y dinero con un valor de 1.1 millones de dólares realizaron oficiales de CBP en en el Puente Juárez-Lincoln durante el fin de semana. De acuerdo a un reporte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) interceptaron cocaína y dinero en efectivo durante dos incidentes separados y no relacionados. Paquetes conteniendo casi 141 libras de cocaína fueron incautadas por oficiales en el puerto de entrada de Laredo. La primera acción de cumplimiento ocurrió el pasado viernes 1 de mayo, después de que los oficiales de CBP asignados al Puente Juárez-Lincoln interceptaron un autobús comercial que llegaba desde México. Según el reporte, el autobús Viaggio de 1994 fue referido a una inspección en el sistema de imágenes caninas y no intrusivas, lo que resultó en el descubrimiento de 54 paquetes que contenían 140.92 libras de presunta cocaína oculta dentro del transporte. Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de 1 millón 086 mil 640 dólares. El domingo 3 de mayo, los oficiales que realizaban operaciones de salida detuvieron una camioneta Ford E35 2007 para su inspección. Tras la inspección física del vehículo, se descubrieron paquetes que contenían 55 mil dólares en dinero en efectivo no declarados. El vehículo y el dinero fueron incautados por CBP. Los narcóticos y el dinero en efectivo incautados tienen un valor combinado estimado de 1 millón 141 mil 640 dólares. Ambos casos fueron entregados a agentes especiales de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) de EEUU, para una mayor investigación. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Policiaca on Tuesday, May 5, 2020 4:28 pm.