Cuerpo de una mujer es encontrado el domingo en Harlingen

Encuentran restos de mujer en Harlingen

HARLINGEN — Los restos de una mujer fueron encontrados el domingo por la mañana junto a Bob Youker Road con múltiples heridas en su cuerpo, informó el Departamento de Policía de Harlingen en un comunicado. Agentes respindieron a la escena aproximadamente a las 11:30 a.m. y encontraron el cuerpo de una mujer. La Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Harlingen se encuentra investigando en cooperación con los Rangers de Texas. La identidad de la occisa no ha sido confirmada. Al momento no hay más información disponible. Si tiene información, llame al Harlingen Area CrimeStoppers al (956) 425-TIPS (8477). © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

