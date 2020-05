Previous Next Confiscan miles de píldoras Xanax Agentes de la Patrulla Fronteriza confiscaron miles de pastillas Xanax cerca de Sarita, Texas.

EDINBURGO — Grandes cantidades de la droga conocida como Xanax y marihuana han sido confiscadas por agentes de la Patrulla Fronteriza en eventos de contrabando por separado, informó este viernes CBP. De acuerdo al reporte, el jueves por la tarde un vehículo Toyota Camry se acercó al carril de inspección principal del puesto de control de Javier Vega, Jr. cerca de Sarita, Texas, donde un agente K-9 alertó al vehículo. Tras una revisión más detallado en el área de inspección secundaria, se descubrieron cuatro paquetes que contenían más de 3 mil 500 píldoras Xanax. El valor estimado de venta ilícita de las píldoras es de 35 mil dólares. Los narcóticos, el vehículo y el conductor fueron entregados a la Oficina del Sheriff del Condado de Kenedy. Más tarde, los agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Unidad de ATV de la estación de la ciudad de Río Grande que trabajaba cerca de La Grulla, Texas, incautaron tres paquetes de marihuana, con un peso estimado de 106 libras, con un valor estimado de 85 mil dólares. Los contrabandistas huyeron de regreso a México. Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) exhortan al público a tomar una posición contra el crimen en sus comunidades y reportar actividades sospechosas llamando al 800-863-9382.

Posted in Policiaca on Friday, May 1, 2020 1:41 pm.